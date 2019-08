Reisconcern BCD koopt zakenreisbureau in VS

Adelman is opgericht in 1985 en heeft ruim 300 medewerkers in dienst met een totale omzet van 675 miljoen dollar. Daarmee is het op het vlak van zakenreizen een van de grootste spelers in de Verenigde Staten. Tot de klanten behoren bedrijven in de financiële dienstverlening, technologie-, productie- en retailsectors.

De BCD Group omvat tal van merken. Met BCD Travel, die de overname doet, zijn de Nederlanders ook actief op de zakelijke markt. BCD zit wereldwijd in meer dan honderd landen en heeft ruim 14.900 medewerkers. De jaaromzet, inclusief die van partners, bedraagt omgerekend bijna 30 miljard dollar.