’Autodealer met showroom in 15 jaar verdwenen’

Dat zegt Henk van der Kwast, ceo van Stern Groep, in een interview met deze krant. Stern Groep is met 72 dealerbedrijven en 21 verschillende automerken de enige beursgenoteerde dealerholding van Nederland.

Elektrische auto’s hebben veel minder onderhoud nodig, omdat zij geen draaiende onderdelen hebben. Het werk van de monteur beperkt zich dan vooral tot schadeherstel, banden wisselen en doormeten van de motor. Ouderwets sleutelen hoeft bijna niet meer, terwijl periodiek onderhoud nu juist nog een belangrijke inkomstenbron is voor dealers.

Maandelijkse kosten

Daarnaast kijkt de snel groeiende groep leaseklanten naar gebruikskosten per maand in plaats van de aanschafkosten van de wagen. De dealer wordt daardoor meer dienstverlener dan verkoper. Van der Kwast: „De klant komt naar de dealer en wil voor een bepaald bedrag per maand een auto waarmee hij met zijn partner en drie kinderen op vakantie kan, en oh ja, volgend jaar komt er misschien een hond bij. De dealer mag dan gaan uitzoeken welke auto het best bij de klant past.”

