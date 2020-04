Meer huurders NSI betalen later

Doorgaans heeft NSI in deze periode van het jaar al 92 procent van alle huur betaald gekregen. Het bedrijf heeft door de coronacrisis heeft veel verzoeken gekregen om coulance rond huurbetalingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitstellen van betalingen of het vervroegd beëindigen van huurovereenkomsten. Deze huurders zijn goed voor net geen kwart van al het verhuurde vastgoed.

NSI merkt dat overwegend kleinere huurders vanwege de virusuitbraak vragen om coulance. Het bedrijf heeft de huur voor mei van zijn flexibele kantoorruimtes, vallend onder de naam HNK, kwijtgescholden.

Dividend

In het eerste kwartaal was volgens NSI nog niets van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4 procent tot 14,2 miljoen euro, voornamelijk doordat vorig jaar veel gebouwen van de hand zijn gedaan. Op vergelijkbare basis stegen de nettohuurinkomsten met bijna 10 procent. De winst per aandeel berekend volgens de EPRA-methode daalde met 3 procent tot 0,54 euro. De leegstand steeg een fractie tot 7,3 procent.

NSI waagt zich vanwege onzekerheid over het coronavirus niet aan prognoses voor heel 2020. Wel betaalt het vastgoedbedrijf, anders dan veel andere ondernemingen, gewoon dividend uit over vorig jaar. Die bedraagt 1,12 euro per aandeel. Die stap zou gerechtvaardigd zijn met het oog op de sterke financiën van NSI. Met uitstaande schulden die gelijk staan aan nog geen 28 procent van de waarde van alle bezittingen, verwacht NSI eventuele klappen in de portefeuillewaarde goed op te kunnen vangen.