Boskalis komt coronatijd goed door

De omzet was bijna 1,3 miljard euro, wat nagenoeg gelijk is aan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg ruim 204 miljoen euro tegen bijna 138 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Er werd wel een nettoverlies geleden van 96,4 miljoen euro vanwege afschrijvingen op de waarde van bezittingen.

Boskalis verwacht, uitgaande van de vlootplanning, werken in portefeuille en onvoorziene omstandigheden voorbehouden rond corona, dat dit jaar het bedrijfsresultaat van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit de eerste helft van dit jaar. In 2019 bedroeg dit resultaat 375,8 miljoen euro.

"Impact coronacrisis lijkt beperkt"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Vooralsnog lijkt de coronacrisis Boskalis niet te raken, maar het bedrijf werkte ondanks logistieke en operationele moeilijkheden aan projecten die al binnen waren gehaald. Ook zijn de resultaten beter, omdat Boskalis vorig jaar in de problemen kwam bij een aantal windenergieprojecten. Dit is nu opgelost, waardoor de divisie weer bijdraagt aan het resultaat. Opvallend is dat de maritiem dienstverlener het aandeleninkoopprogramma na een paar maanden pauze al weer heeft opgestart, terwijl het tevens stelt de kaspositie op peil te willen houden. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak, omdat er toch contant geld naar aandeelhouders zal vloeien. De orderportefeuille nam echter toe, waardoor de geldstroom voorlopig op gang zal blijven.”

In maart vorig jaar kondigde Boskalis de start van een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan. Vanwege de coronacrisis werd dit programma in april opgeschort. Toen was 61,60 procent van het programma afgewikkeld. Boskalis hervat dit inkoopprogramma vanaf vrijdag.