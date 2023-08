PostNL positiever om toename pakketten, zorg over kwaliteit van postbezorging

Dat komt onder meer doordat het postbedrijf de afgelopen maanden meer pakketten heeft verwerkt. Als gevolg daarvan gaat PostNL voor dit jaar uit van een winst tussen de 100 miljoen en 130 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van rente en belastingen.

Eerder lag die bandbreedte nog tussen de 70 miljoen en 100 miljoen euro. „We zijn blij dat we de verwachtingen voor het tweede kwartaal op rij hebben overtroffen”, meldt PostNL-topvrouw Herna Verhagen. Volgens haar is de hoeveelheid verwerkte pakketten eerder dan verwacht gegroeid. „Vooral de volumes van internationale klanten overstegen het niveau van vorig jaar”, legt Verhagen uit.

"Magere resultaten"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Het aantal pakketjes bij PostNL groeit weer, maar de resultaten zijn nog mager. De nettowinst bedroeg in het eerste halfjaar slechts €15 miljoen, maar zoals vaak belooft het postbedrijf dat het later dit jaar een stuk beter zal gaan. De eindejaarspiek moet het jaar redden, waardoor de brutobedrijfswinst toch zal eindigen op minimaal €100 miljoen. In het pad er naar toe blijven er onzekerheden, zoals de hogere loonkosten, de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim.”

De omzet van PostNL steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met 3 procent op jaarbasis tot 771 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 9 miljoen euro tegen 5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten uit pakketbezorging bedroegen 86 miljoen euro, wat een lichte stijging was.

Postbezorging

De postbezorging levert nog wel uitdagingen op. Zo daalden de opbrengsten uit die divisie van 450 miljoen euro vorig jaar naar 409 miljoen euro dit jaar. Dat resultaat had PostNL echter wel verwacht, aldus Verhagen. „De bezorgkwaliteit bij dit bedrijfsonderdeel ligt onder het vereiste niveau, hoofdzakelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit heeft onze volledige aandacht.” Ook hoog ziekteverzuim speelt een rol.

Verder heeft het bedrijf de verwachte kosten voor de eerder aangekondigde reorganisatie bijgesteld van 20 miljoen euro naar 10 miljoen euro. De uitvoering van die plannen, om 200 tot 300 voltijdsbanen te schrappen, met name bij de pakkettendivisie, is inmiddels gestart. Naar verwachting is een klein deel van die kostenbesparing al dit jaar in de cijfers terug te zien, aldus PostNL. In totaal moet de reorganisatie jaarlijks zo’n 25 miljoen euro opleveren.