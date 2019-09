'Groene opening Wall Street verwacht'

New York - De aandelenbeurzen in New York beginnen woensdag naar verwachting met bescheiden winsten aan de nieuwe handelssessie. China kwam met een uitzonderingenlijst voor importheffingen tegen de Verenigde Staten, maar die lijkt niet meteen een jubelstemming te veroorzaken. De Amerikaanse president Donald Trump haalde daarnaast andermaal hard uit naar de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.