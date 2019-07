Meerderheid Nederlanders tevreden over werk

In het onderzoek onder ruim 2000 werkende Nederlanders gaf 74 procent aan tevreden te zijn met het huidige werkcontract. Ook de balans tussen privé en werk en het soort werk kregen van bijna driekwart van de werkende Nederlanders een voldoende.

Iets meer dan de helft van de respondenten zegt in hetzelfde onderzoek ook dat de werkdruk toeneemt. De meest genoemde oorzaken zijn een toename van de werkzaamheden, personeelstekort en een hoge tijdsdruk. Daarnaast vindt 42 procent dat er harder gewerkt moet worden voor minder geld.

Volgens voorzitter Piet Fortuin van de vakbond is die toenemende druk „een serieus probleem.” Klachten, zoals overspannenheid of een burn-out liggen op de loer. Het is volgens hem dan ook belangrijk dat werkgevers een goed beeld hebben van de werkdruk. Daarnaast hebben werknemers een eigen verantwoordelijkheid. „De vakantietijd is een goed moment om eens in de spiegel te kijken. Hoe ben ik bezig, waar liggen mijn grenzen, wat kan ik zelf doen om op een gezonde manier aan het werk te blijven?”, schetst Fortuin.