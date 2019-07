KPN: merk XS4ALL niet naar gehandicaptenfonds

De NSGK vroeg KPN maandag of de provider de naam XS4ALL wil schenken aan de stichting. KPN maakte eerder dit jaar bekend dat XS4ALL ophoudt te bestaan als merk. De NSGK zegt dat de naam perfect aansluit bij de boodschap van de stichting.

"Meer dan 100.000 gehandicapte kinderen zitten in een isolement. Wij vinden dat gehandicapte kinderen toegang moeten hebben tot alles wat ieder ander kind ook doet. Daarom willen wij XS4ALL", stelt directeur van de NSGK Henk-Willem Laan.

Evenementen

In de verklaring van de NSGK staat dat er meerdere evenementen worden georganiseerd om KPN over te halen de naam te doneren. Donderdag is de eerste. Een groep kinderen onthult voor het hoofdkantoor van KPN een mobiel billboard met een oproep om de naam XS4ALL te doneren.

KPN gaat daar niet op in. Wel zegt het bedrijf zich via het Mooiste Contact Fonds al ruim twaalf jaar in te zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Het bedrijf nodigt NSGK uit "om samen met het KPN Mooiste Contact Fonds te kijken naar een mogelijke samenwerking".