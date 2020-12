Spaanse investeerder zet tanden in Johma

Premium Geld

Pas op: brieven van nep-deurwaarders in omloop

Als er niet snel wordt betaald, wordt er beslag op je bankrekening gelegd. Wie niet beter weet, zou zo in de brief van nep-deurwaarders als Van Arkel of GDW Nederland trappen en op de betaallink klikken. De brief bevat namelijk allerlei persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum en rekeningnummer.