Verkoop nieuwe auto’s vindt juiste spoor terug

In de eerste zes maanden van 2021 werden 163.173 personenauto’s op kenteken gezet, dat is 3,3% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral de laatste maanden trekt de autoverkoop aan.

Nadat mei al een flinke plus liet zien, reden er in juni 33.318 nieuwe personenwagens de showroom uit; een stijging van 34,6% ten opzichte van juni 2020. Ten opzichte van juni 2019 ligt het aantal verkopen nog altijd een vijfde lager.

De stijging van afgelopen maanden vooral te danken het feit dat de showrooms weer toegankelijk zijn voor publiek, aldus de brancheorganisaties voor de auto-industrie.

Onzekerheden

Voor het jaar 2021 verwachten RAI Vereniging en Bovag dat er in totaal 400.000 nieuwe auto’s worden geregistreerd. De prognose is echter omgeven met onzekerheden. Zo kampen de autobouwers nog steeds met chiptekorten.

Daarnaast hebben toeleveringsbedrijven nog steeds problemen met de naweeën van de fabriekssluitingen tijdens de coronacrisis. Ook is de verkoop afhankelijk van de mate waarin het economie zich herstelt.

Opvallend is trouwens de enorme populariteit van Kia. De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft een hele nieuwe range hybride en elektrische auto’s op de Europese markt gebracht en dat legt Kia Nederland geen windeieren. Kia is met een marktaandeel van 8,7% na Volkswagen het best verkochte automerk in Nederland in de eerste helft van dit jaar.

Afgelopen maand heeft Kia de Duitsers zelfs ingehaald en boekte een marktaandeel van 9,5% ten opzichte van 9,2% voor Volkswagen. De Kia Niro is op dit moment de best verkochte auto en met de Picanto hebben de Koreanen een nog model in de top 5 best verkochte auto’s.