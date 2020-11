Tesla overweegt uitrol ‘volledig zelfrijdende’ software op te voeren

In een tweet liet Tesla-topman Elon Musk weten dat mogelijk in de komende weken de knoop daarover wordt doorgehakt. Hij reageerde daarmee op een vraag van een gebruiker over de beschikbaarheid van de software in de staat Minnesota.

Vorige maand werd al een Beta-versie gelanceerd. Daarmee kon een onbekend aantal geselecteerde Tesla-rijders de software uittesten.

Tesla kwam eind deze week ook minder positief in het nieuws. De Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid onderzoekt 115.000 elektrische auto's van het merk. Er zouden technische problemen zijn met de wielophanging aan de voorkant bij bepaalde modellen.

Voor Musk persoonlijk was het een zeer goede week. Zijn vermogen werd flink opgevoerd door de uitstekende gang van zaken bij het aandeel Tesla, waar hij grootaandeelhouder van is.