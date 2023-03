Zoveel stijgen de lokale lasten in jouw gemeente

Gemiddeld betalen Nederlandse huiseigenaren dit jaar 5,1 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb) dan vorig jaar, blijkt uit het onderzoek. Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing gaan omhoog. In totaal vallen de woonlasten voor huiseigenaren 3,7% procent hoger uit.

“De vrees was dat het meer zou zijn, als je kijkt naar de inflatie die zo hoog is opgelopen”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Vorig jaar was die inflatie 10%. André de la Porte tekent daarbij meteen aan dat niet alle burgers opgelucht zullen zijn. “Er zijn ook veertien gemeenten waar de woonlasten met meer dan 100 euro omhoog gaan.”

Daar tegenover staat dat in 44 gemeenten de woonlasten dalen, het meest in Doetinchem. Daar gaat er liefst 80 euro af (min 9 procent.) In Leeuwarden gaat het 80 euro omlaag (min 8 procent). Volgens André de la Porte schroeven gemeenten de lasten soms terug omdat zij een financiële meevaller hebben gehad. “Of omdat de gemeente extra geld van het rijk geeft gekregen voor de jeugd- en ouderenzorg. Daar is geld voor vrijgemaakt.”

Als de huizenprijzen sterk omhoogschieten, zoals vorig jaar, verlagen gemeenten gewoonlijk hun ozb-tarief om hun burgers niet te veel op kosten te jagen. Of vanwege het streven naar een stabiele begroting.

Niet alle gemeenten denken er zo over. Een opmerkelijke stijger is de gemeente Den Haag, waar huiseigenaren dit jaar gemiddeld €130 meer kwijt zijn. Dat is besloten om “plannen te bekostigen”, zo liet de gemeente weten. „Maar Den Haag had, en heeft nog steeds, lage lasten”, aldus de gemeentelijke verklaring. Hans André de la Porte is niet echt onder de indruk: “Hagenaars waren gewend aan een bepaald belastingniveau en daar komt nu 130 euro bovenop. Dat kan hard aankomen.”

Ook Amsterdam en Utrecht slaan hun burgers voor meer aan dan de stijging van de WOZ-waarde. De ozb gaat in beide steden 23% omhoog, wat substantieel hoger is dan de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde in deze steden. Ook Amsterdam stelt volgens André de La Porte dat de lasten daar nog steeds relatief laag zijn. “Maar er komt wel 42 euro bovenop de ozb.” In 37 gemeenten daalt de ozb. In het Friese Achtkarspelen met liefst 11%

Het ophalen van huisafval kost in Leudal dit jaar 73 euro meer (+34 procent). Harderwijk doet er 47 euro bovenop (+30 procent). Daarentegen betalen huishoudens in Zeewolde 74 euro minder (-21 procent). Leeuwarden verlaagt deze lasten met 18 procent, wat 62 euro scheelt