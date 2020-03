Coronastress slaat weer heftig toe op Wall Street

De brede S&P 500 eindigde maar liefst 12% procent lager op 2386 punten. De leidende Dow-Jonesindex verloor 12,9 procent tot 20186 punten en techgraadmeter Nasdaq duikelde 12,3 in het rood op 6904 punten.

De nieuwe omvangrijke monetaire ingrepen van de Federal Reserve (Fed) konden de hernieuwde zorgen over de economische schade door het coronavirus niet wegnemen. De opmerking van president Trump dat Amerika mogelijk in een recessie terecht zal komen, zorgde aan het einde van de handel voor een extra verkoopgolf. Voor de derde keer in een week tijd werd de handel vlak na de start weer stilgelegd in reactie op de grote openingsverliezen.

Bankaandelen kregen het zwaar te verduren. JPMorgan en Goldman Sachs koersten 15% respectievelijk 12,7%. lager. Oliefondsen deelden in de malaise. Chevron en ExxonMobil verloren 16% en 9,6%