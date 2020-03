Handel Wall Street hervat met verliezen tot 10%

Na een kortstondig stilleggen van de handel kregen de Amerikaanse beurzen harde klappen, waarbij de Dow Jones-index meer dan 2000 punten in rook zag opgaan. Beleggers prijzen diepe recessie in door economische schade van coronavirus.

De Dow Jones-index dook rond 15.30 10,3% omlaag naar 20858 punten. De S&P 500 verloor 9,9% op 2444 punten. Techbeurs Nasdaq gleed 9,7% onderuit naar 7392 punten. Daarmee ging het krachtige herstel van eind vorige week bijna geheel weer verloren.

Net als in Europa konden de onverwachtse zware rente-ingreep van de Federal Reserve en de herstart van het opkoopprogramma de onrust bij beleggers in de VS over de impact van het coronavirus niet wegnemen. De Fed verlaagde zondag het belangrijkste rentetarief met 1 procentpunt naar tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn opkoopprogramma voor obligaties, met een waarde van in totaal 700 miljard dollar.

Handelaren wijzen er op dat beleggers in de VS geschrokken zijn dat de Fed nog voor de officiële vergadering van komende woensdag zo snel al weer in actie komt met nieuwe massieve stimuleringsmaatregelen.

Ook het macronieuws uit de VS zorgde voor een domper. De industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia liet voor deze maand een zeer scherpe daling zien, naar het laagste niveau sinds 2009. Het is een van de eerste cijfers die het schadelijke effect van het coraonavirus voor de Amerikaanse economie aantoont.

Apple werd hard worden geraakt met een terugval van 12,6% mede na het nieuws dat de smartphonefabrikant een grote boete heeft gekregen van de Franse overheid.

Ook banken moesten het ontgelden doordat de obligatierente weer fors is afggekomen. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America keken tegen verliezen van meer dan 20%.

Oliefondsen als Chevron (-11%) en ExxonMobil (-10,4%) kwamen ook zwaar onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen.