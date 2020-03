‘Wall Street op weg naar onrustige weekstart’

De futures in de VS wezen er op dat de S&P 500 waarschijnlijk bijna 5% onderuit zal gaan, waarmee het krachtige herstel van eind vorige week weer grotendeels zal wegspoelen.

Net als in Europa konden de onverwachtse zware rente-ingreep van de Federal Reserve en de herstart van het opkoopprogramma de onrust bij beleggers in de VS over de impact van het coronavirus niet wegnemen.

Handelaren wijzen er op dat beleggers in de VS geschrokken zijn dat de Fed nog voor de officiële vergadering van komende woensdag al weer in actie komt met nieuwe massieve stimuleringsmaatregelen

Vooral Apple zal waarschijnlijk zeer hard worden geraakt na het nieuws dat de smartphonefabrikant een grote boete heeft gekregen van de Franse overheid.

Ook de banken lijkt af te stevenen op zware verliezen doordat de obligatierente weer fors is afgekomen.