Zo hard stijgen de woonlasten in jouw gemeente

De afvalstoffenheffing zorgt dit jaar voor een forse tegenvaller voor huishoudens. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een gemiddeld huishouden gaat dit jaar 5,2 procent meer betalen aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is al flink hoger dan de inflatie en „ongekend”, aldus woordvoerder Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis, maar er zijn nog veel grotere uitschieters. Kijk hieronder hoeveel een doorsnee gezin in jouw woonplaats dit jaar kwijt is.