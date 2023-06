’Gewiekste onderhandelaar’ en zeezeiler Piet Vroon overleden

Het succes van Vroon had vooral te maken met de gewiekste manier waarop vader het bedrijf leidde, vertelde Marcel van Dam, bestuurder en onderhandelaar van maritieme vakbond Nautilus, eerder in De Telegraaf: „Vader Piet was niet alleen goed in de scheepvaart, maar ook een heel goede handelaar. Hij kocht schepen heel goedkoop en verkocht ze weer duur. Dat bracht weer geld binnen om extra te investeren.”

Op het hoogtepunt varen er 169 trotse rood-witte schepen voor Vroon. Tot en met 2013 groeit het bedrijf als kool en kan de familie regelmatig tientallen miljoenen aan dividend bijschrijven. Het levert Piet Vroon een hoge notering op in de Quote 500, met een geschat vermogen van €1,1 miljard.

In 2017 komt de rederij in de financiële problemen. Zoon Coco die in 1986 het roer van vader Piet heeft overgenomen moet in 2018 als topman vertrekken. Er lopen dan al moeilijke gesprekken met de financiers. Begin 2022 maakt de directie bekend dat Vroon na jaren worstelen gesaneerd wordt. Een onhoudbare schuld van bijna $1,4 miljard wordt grotendeels kwijtgescholden. In ruil daarvoor levert de familie Vroon, sinds 1890 eigenaar, de sleutels in bij de achttien financiers.

Coco Vroon was een ambitieuze ceo, zeggen bankiers nu. Ze vragen zich af of het familiebedrijf niet veel te makkelijk te veel geld kon lenen bij hun voorgangers. Zijn de banken te happig geweest, omdat de familie - vader Piet is een zeer erkend wedstrijdzeiler - met enige regelmaat bankiers uitnodigt op een van haar schepen en hen inpalmt? Of tegen elkaar uitspeelt? Ook na 2010 worden nog nieuwe schepen besteld.

Begin dit jaar wordt bekendgemaakt dat rederij Vroon in nieuwe afgeslankte vorm verder gaat. De rederij gaat zijn veertig offshore schepen verkopen en gaat door met een vloot van zestig schepen, waarmee het zich specialiseert in drie maritieme takken: het vervoer van levende dieren met veetransportschepen, maritiem tanktransport van speciale grondstoffen en stoffen op hoge temperatuur en een vloot van reddings- en noodschepen.