Onderzoek: grote beleggers blijven investeren in wapenbedrijven

De instellingen investeren gezamenlijk miljarden in defensiebedrijven die leveren aan landen zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection, wijst erop dat beide landen zijn betrokken bij de oorlog in Jemen, waarbij veel burgerslachtoffers zijn gevallen.

Voor het onderzoek keek de Eerlijke Geldwijzer naar beleggingen in vijftien defensiebedrijven die wapens leveren aan „foute regimes.” Volgens de organisatie beleggen Allianz en Aegon respectievelijk 4,3 en 1 miljard euro in de wapenfabrikanten. ABP belegt in totaal 134 miljoen euro in drie van de vijftien wapenbedrijven. PFZW belegt 62 miljoen in vier van de bedrijven en Pensioenfonds Detailhandel 99 miljoen euro in elf ervan.

Dat het ook anders kan, bewijzen volgens de Eerlijke Geldwijzer onder meer ASR, CZ, DSW, Klaverblad, Menzis en Univé, die in geen van de vijftien bedrijven investeren. Ook noemt de Eerlijke Geldwijzer het verder een lichtpuntje dat Pensioenfonds Vervoer en verzekeraars Achmea, NN Group en VGZ aangeven met wapenfabrikanten in gesprek te zijn over leveringen aan ’hoogrisicolanden’.