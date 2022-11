Biotechbedrijf Galapagos schrapt 200 banen

„Dit is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, en we zullen alle toepasselijke procedures volgen met respect voor onze mensen”, verklaart bestuursvoorzitter Paul Stoffels.

Galapagos kondigde samen met de reorganisatie een nieuwe strategie aan. Daarbij wil het bedrijf zich meer richten op de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten waarbij al successen zijn geboekt. Naast oncologie zijn dit medicijnen tegen auto-immuunziektes. Onderzoek naar fibrose en nieraandoeningen zet Galapagos stil. De nieuwe strategie moet de financiële risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen verkleinen.

Het bekendste medicijn van Galapagos is het middel filgotinib, dat in Europa mag worden ingezet tegen reuma en de auto-immuunziekte colitis ulcerosa. De verkoop van dit middel leverde 60,5 miljoen euro op in de eerste negen maanden van dit jaar, waardoor Galapagos positiever is over omzet uit dit medicijn in heel 2022. De onderneming wist het operationeel verlies te beperken tot 135,1 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 175,7 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2021.

Galapagos was ooit een van de meest veelbelovende biotechbedrijven voor beleggers, maar kreeg de afgelopen jaren te maken met enkele tegenvallers. Zo bleef de Amerikaanse goedkeuring van filgotinib uit, waardoor ook een samenwerking met farmaceut Gilead minder opleverde. Op de beurs in Amsterdam is de waarde van het bedrijf gezakt tot minder dan een vijfde van het piekniveau dat Galapagos-aandelen in februari 2020 bereikten.