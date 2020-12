AEX trapt gaspedaal weer in bij start nieuwe maand

De AEX-index eindigt 0,9% hoger op 611,41 punten, Ondanks de terugval op maandag was november voor de beursgraadmeter één van de beste maanden ooit. De AMX stijgt 1% naar 912,62 punten.

Elders in Europa is er ook een mooi herstel. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen tot 1,1%.

"Vraagtekens bij China"

Een sterk industriecijfer uit China legde een steun onder de koersen op het Damrak. De bedrijvigheid is in november gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar. Een dag eerder wezen de officiële cijfers van de Chinese overheid ook al op een aanhoudende groei. Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, benadrukt dat er wel vraagtekens zijn te zetten bij de aanhoudende goednieuws-show uit China. Hij wijst er op dat het Aziatische land na de coronacrisis massaal aan het produceren is geslagen met als doelstelling deze producten op grote schaal verschepen naar de rest van de wereld. „Er kan volgend jaar mogelijk een kink in de kabel komen in de enorme voorraadopbouw van China als in Europa en Amerika de focus meer naar diensten gaat.”

Uit Amerika liet de industrie een afgekoeld beeld zien. De bedrijvigheid zakte over de maand november weg mogelijk vanwege de impact van de spannende Amerikaanse verkiezingen.

Het nieuws dat Pfizer zijn coronavaccin aan de Europese waakhond voor de medicijnen, EMA, heeft voorgelegd, droeg ook bij aan de opgewekte stemming. Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, blijft de opluchting dat het einde van de pandemie en het opheffen van de restricties in zicht komt, een aanjager voor beleggers om vooral in de achtergbeleven aandelen te stappen. „De rotatie zal de komende tijd wel op gang blijven. Verder is het afwachten wat de Europese Centrale bank deze maand nog gaat doen met het stimuleren van de economie.”

Voor beleggers op het Damrak blijft het optimisme de boventoon voeren, stelt Koopman. Hij wijst er op dat de economische pijn in het vierde kwartaal vanwege de tweede coronagolf naar de achtergrond wordt verdrongen, terwijl de verwachting van een sterk cyclisch herstel in het komende jaar voorop staat met de komst van coronavaccins. „Toch is afwachten hoeveel permanente schade de recessie heeft veroorzaakt. Het is daarbij van belang dat overheden niet te vroeg stoppen met stimulering.”

Decemberrally

Schutte gaat er van uit dat na de prachtige prestaties in november voor de aandelenmarkten er nog meer in kan zitten richting het einde van het jaar. „De jaartop voor de AEX neergezet in februari komt waarschijnlijk nog wel in zicht met alleen nog economische cijfers in het verschiet. Het gevaar dat nog boven de markt hangt, is dat begin januari de Democraten de twee zetels in de Senaat gaan winnen en daardoor een meerderheid krijgen. Dan ligt de weg vrij voor Biden om toch zijn belastingplannen door te gaan voeren.”

Verder houdt Koopman er rekening mee dat de voortslepende Brexit-onderhandelingen een goede afloop krijgen. „Van beide kanten hoor je positieve geluiden in de besprekingen over een deal. Vooral de visserij is nog een zware dobber. Het is te hopen dat er eind van deze week meer duidelijkheid komt.”

Hoofdrol Arcelor

Bij de Nederlandse hoofdfondsen zet Unibail-Rodamco-Westfield een plus van 5,4% neer. Het verbeterde zicht op het einde aan de pandemie geeft het winkelvastgoedfond steun.

Galapagos krijgt er 2,1% bij. De biotechnoloog liet weten positieve resultaten te hebben behaald met een kandidaat-geneesmiddel in een fase 2-studie bij patiënten met longfibrose. Staalconcern ArcelorMittal is goed voor de koppositie met een 6% hogere koers aangejaagd door de steun uit China.

Chipfonds ASMI komt flink bovendrijven met een vooruitgang van 3,5%. NN Group kan met een eindsprint 3,7% bijschrijven.

Shell wint 2,4% na maandag nog flink te zijn verzwakt. Vandaag start een rechtszaak van Milieudefensie tegen de oliereus. Daarnaast is de vergadering van de OPEC+ twee dagen uitgesteld, omdat de olieproducerende landen het niet eens kunnen worden over een verlenging van de productiebeperking.

Bekijk ook: Milieubeweging richt vizier op Shell

ABN Amro laat nog eens 0,4% liggen. Maandag ging de bank in reactie op zijn strategie-update al onderuit, door teleurstelling bij beleggers over de rendementsdoelstelling en het dividendperspectief.

Adyen koerst 0,4% lager. De Autoriteit Consument en Markt wil dat grote technologiebedrijven hun platforms geschikt maken voor verschillende aanbieders van betaaldiensten.

Ahold Delhaize kijkt aan tegen een verlies van 1%. KPN levert 1,2% in.

Unilever belandde met een verlies van 2,9% onderaan. Het levensmiddelenconcern zit sinds afgelopen weekend alleen nog onder de Britse vlag.

Bij de middelgrote fondsen gaat Air France KLM 3,4% vooruit. Aalberts wordt 3,2% hoger gezet.

Bodemonderzoeker Fugro dikt 2,9% aan. Zijn aandeelhouders gingen maandag akkoord met een aandelenemissie van €250 miljoen. Elf bestaande aandelen geven recht op dertien claims, waarmee nieuwe aandelen tegen een prijs van €2,12 gekocht kunnen worden.

Smallcap AMG klimt 1,8%. Het samenwerkingsverband van de metalenspecialist met Shell heeft een overeenkomst getekend met Saudi Aramco voor een mogelijke bouw van een grote fabriek voor het terugwinnen van gebruikte katalysatoren in Saudi-Arabië.