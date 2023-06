Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds duurder uit met reiskosten, maar werkgever houdt hand op de knip

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Op het werk komen kost Nederlanders steeds meer geld. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Vier op de vijf werknemers legt toe op de reiskosten van en naar het werk. En dat wordt per 1 juli nog erger, als de benzineprijs met bijna 14 cent per liter omhoog gaat. Volgens vakbond CNV kost dit de gemiddelde werkende Nederlander al snel 100 euro extra per maand.