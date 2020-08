Een op vijf risicopassagiers laat zich testen op Schiphol

De - vrijwillige - coronateststraat op vliegveld Schiphol in de hoofdstad. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Slechts een vijfde van de passagiers uit oranje of rode landen laat zich testen op Schiphol. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio dinsdag tegen De Telegraaf. De teststraat is nog steeds beperkt open van 6 tot 18 uur, omdat er niet voldoende personeel is.