AEX piekt op animo bij chipfondsen; luchtvaart duikt

Marianne Aalders, communicatiemanager van Euronext Amsterdam, luidde vandaag de gong namens Nico Inberg, initiatiefnemer van een nieuw online magazine over de beurs dat onlangs is gelanceerd. AEX 665.51 0.94 % PostNL Koninklijke 3.42 7.45 %

De AEX breidt donderdag in de late ochtendhandel de winst nog verder uit. Vooral chipfondsen trekken bij de hoofdfondsen de kar. Galapagos laat een opgewekt beeld zien. In de Midkap duiken beleggers op PostNL na een gunstige trading update. Air France KLM is in mindere goede doen.