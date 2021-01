Opgewekte AEX zet zegereeks voort

De AEX-index eindigde 0,7% hoger op 663,88 punten. Aan het begin van de middag bereikte de beursgraadmeter bij een stand van 666,66 punten het hoogste niveau sinds eind 2000. De AEX kreeg daarmee het record van 703 punten uit september 2000 in zicht. De AMX ging 0,4% vooruit naar 982,58 punten.

„De sfeer zat er goed in”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem is de Britse variant van het coronavirus op korte termijn weliswaar een onzekere factor. Maar hij benadrukt dat de beurskoersen verder omhoog kunnen, nu de nieuwe president Joe Biden de Amerikaanse economie fors gaat stimuleren, de wereldeconomie dit jaar weer open gaat en bedrijfswinsten zullen normaliseren. „Aandelen zijn nog steeds niet duur”, aldus Abma.

De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,1%) kleurden rood. Op Wall Street koerste de Dow Jones-index aan het einde van de middag vrijwel vlak. Techbeurs Nasdaq steeg 0,6%. Wall Street scherpte woensdagavond records aan bij het aantreden van de nieuwe president Biden. De goede start van het Amerikaanse cijferseizoen droeg ook sterk bij aan het enthousiasme bij beleggers in de VS. Vooral streamingdienst Netflix kreeg vleugels.

ECB-besluit

De ECB heeft vandaag het rentetarief ongewijzigd gelaten tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar. De centrale bank staat wel klaar om in te grijpen als dat nodig zou zijn. Bij het rentebesluit in december werd het opkoopprogramma van obligaties al uitgebreid. ECB-president Christine Lagarde vond het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns in veel landen.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders (Kempen) handelde de ECB vandaag zoals verwacht. „Gunstige financieringsvoorwaarden, een thema dat de hele persconferentie van Lagarde aan de orde was, is voorlopig het kompas van de ECB. Dit betekent dat het monetaire beleid extreem soepel zal blijven”, stelt hij. De lat voor verdere aanvullende versoepelingsmaatregelen lijkt volgens hem echter hoog te liggen bij de centrale bank.

Takeaway aan kop, Unibail onderop

In de AEX was Just Eat Takeaway de koploper met een plus van 5,1%. Het maaltijdenbestelbedrijf gaat naar verwachting profiteren van de strengere coronamaatregelen. Vorige week stond de koers van Just Eat Takeaway nog onder druk door zorgen over de groeiende concurrentie.

De chipfondsen lieten ook een opgewekt beeld zien. ASML, dat woensdag al 3% in de lift zat vanwege goed ontvangen kwartaalresultaten, kreeg er nog eens 3,8% bij. ASMI boekte een winst van 2,9%.

Chemicaliëndistributeur IMCD won 3,8%. Galapagos zette de recente opleving stevig voort na een opsteker uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse medicijnwaakhond heeft het Galapagos-middel filgotinib namelijk aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met reuma. De koers van het biotechconcern ging 2,3% omhoog.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-8,4%) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,4%) koerste ook lager.

In de AMX blonk PostNL uit met een koerssprong van 4,9%. Het post- en pakjesbedrijf heeft afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd en rekent op een aanzienlijke winstgroei. Chiptoeleverancier Besi ging 3,4% vooruit.

Vastgoedfonds Eurocommercial (-5,2%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Air France KLM ging 2,7% omlaag. Het luchtvaartconcern heeft veel last van de aangescherpte coronamaatregelen. Bij KLM verdwijnen 800 tot 1000 banen, bovenop de al eerder aangekondigde 5000 arbeidsplaatsen.