Techfeestje stuwt AEX tot ruim boven 660 punten

De AEX noteert even na negen uur 0,7% hoger op 663,92 punten, het hoogste niveau sinds eind 2000. De Midkap-index gaat 0,8% vooruit naar 986,23 punten.

Wall Street scherpte woensdagvond records aan bij het offciële aantreden van de nieuwe president Joe Biden. De goede start van het Amerikaanse cijferseizoen droeg sterk bij aan het enthousiasme bij beleggers in de VS.

De ECB zal tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar waarschijnlijk het rentetarief ongewijzigd laten. Mogelijk komt de centrale bank wel met wijzigingen voor zijn opkoopprogramma voor obligaties. Bij het laatste rentebesluit werd dit programma ook al uitgebreid. Centralebankbaas Christine Lagarde vond het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns in veel landen.

In de strijd tegen het coronavirus bespreken de EU-leiders donderdagavond onder meer of ze niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het virus in de Europese Unie tegen te gaan.

Tech weer in trek

In de AEX laten de chipfondsen weer een opgewekt beeld zien. ASMI boekt een winst van 1,7%. ASML dat woensdag al in de lift zaten vanwege goed ontvangen resultaten, krijgt er nog eens 1,3% bij.

Adyen zit opnieuw in de voorhoede. Het aandeel van de digitaal betalingsverwerker wint 2,3%.

Galapagos zet de recente opleving voort. De koers van het biotechfonds stijgt 1,3%.

In de Midkap blinkt PostNL uit met een koerssprong van 3,3%. Het post- en pakjesbedrijf liet weten afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten te hebben bezorgd en te rekenen op een aanzienlijke winstgroei.