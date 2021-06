Financieel

Minder hypotheken afgesloten, maar wel voor hogere bedragen

Het aantal gepasseerde hypotheken voor koopwoningen is in mei licht gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Maar het totaalbedrag dat daarmee was gemoeid lag nagenoeg gelijk. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat de cijfers publiceerde, geeft dit aan dat het gemiddelde hypot...