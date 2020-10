Eindhovense chipmaker NXP rekent op goed slotkwartaal

In de voorbije periode liepen de opbrengsten al met een kwart op tot 2,3 miljard dollar. Aan de toename komt voorlopig nog geen einde, denkt NXP. Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet tussen de 2,4 miljard en 2,5 miljard dollar, wat optimistischer is dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Ook met het bedrijfsresultaat gaat het volgens NXP de goede kant op. Onder de streep was afgelopen periode nog wel sprake van een nettoverlies van 22 miljoen dollar. Maar daarmee was het tekort al weer behoorlijk teruggedrongen vergeleken met de drie maanden ervoor.

"De herstellende markten, samen met onze sterke productportfolio en betrokkenheid van klanten, geven ons het vertrouwen om in 2021 een sterke groei te blijven realiseren", zegt topman Kurt Sievers in een toelichting.

NXP is de grootste producent van chips voor de auto-industrie. In het tweede kwartaal ging het bedrijf nog gebukt onder de malaise in die sector. Door de coronacrisis sloten automakers wereldwijd fabrieken en werden minder auto's verkocht.