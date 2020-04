AEX pakt forse winst, ASMI explodeert

De AEX sloot daarop 3,9% hoger bij 489,82 punten. De AMX hield 3,4% winst over bij 662,72 punten.

,,De volumes zijn deze week duidelijk hoger geworden, vooral in ING en Shell”, aldus Rein Schutte van Noesis Capital Management.

Elders in Europa viel vooral de Duitse DAX-index met 5,7% winst op. Het mkb krijgt er een fors steunpakket toebedeeld. De Britse FTSE 100 won 3,1%, de Franse CAC 40 klom tot 4,8% stijging.

De Amerikaanse beurzen koersten bij het Damrak-slot ruim 5% hoger. Beleggers trokken zich op aan de lichte daling van het aantal sterfgevallen in New York door het coronavirus op zondag. In reactie hierop sprak de Amerikaanse president Trump de hoop uit dat het virus een afvlakking laat zien.

Bekijk ook: JPMorgan overweegt uitstel dividend

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot varen beleggers ’nog steeds in de mist’. Hij kijkt eerder naar een reeks barometers voor het ondernemersvertrouwen, die komende dagen verschijnen. ’Dan zouden de eerste tekenen van de economische heropstart zichtbaar kunnen zijn.’

Beleggers waren in afwachting van nieuws over de online vergadering door de belangrijkste olieproducerende landen. Die wordt woensdag of donderdag verwacht. Olieprijzen zakten.

Brentolie (-4,7%) noteerde $33,10 per vat. WTI-olie verloor 5,9%. De euro kroop even onder de $1,08. Goud steeg 1,9%, bitcoin (+5%) kwam boven $7000. De Nederlandse Staat haalde een zes maands obligigatie tegen -0,48% voor €1,3 miljard.

ASMI leidt

In de AEX kreeg toeleverancier aan de chipsector ASMI een kopersgolf op bezoek tot 16,3% winst. Het gaat zijn dividend uitkeren, anders dan veel bedrijven die de winstuitkering uitstellen. Het meldde ook zijn beloningsbeleid voor bestuurders te gaan meten met grotere spelers in de sector.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 11,5%.

Financial ING pluste met 9,3% winst. Zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel. En bij ABN Amro (+6,7%) sneed Jefferies het koersdoel in tweeën, van €17,50 naar €8,40.

Staalmaker ArcelorMittal deed met 10,1% winst mee aan kop.

Verzekeraars ASR, Aegon en NN Group - dat zijn dividend uitstelde - wonnen respectievelijk 2,9%, 7% en 3,7%.

De verzekeraars gingen vrijdag nog onderuit, nadat De Nederlandsche Bank tot het uitstel van dividend opriep. Dat was een ’verkeerd’ signaal, aldus ING maandag. Het suggereert te weinig bufferruimte als er een grote schok komt, aldus de analist.

,,Fundamenteel is er niets veranderd, vrijdag werden er veel short-posities gedekt - nergens in Europa kun je short gaan op financials, in Nederland wel - en dat wordt nu gekeerd”, aldus Rein Schutte over de toestroom

Adyen hield 6% over, na door Jefferies op de kooplijst te zijn geplaatst. De Amerikaanse zakenbank hanteert een koersdoel van €882 voor de betalingsverwerker. Shell won 0,7% en Ahold Delhaize bleef als enige achter met een fractie verlies.

Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestproducent OCI bovenaan met 14,5% koerswinst. Het meldde nauwelijks door het corona-effect getroffen te zijn. Roestvrijstaalbedrijf Aperam volgde met 5,2% oploop nadat Keplever Chevreux het op zijn kooplijst plaatste, en bouwer BAM boekte 9,6% winst. Het bouwt een noodhospitaal bij het Britse Leeds.

Fugro verloor 0,9%, nadat de bodemonderzoeker vanwege de coronacrisis zijn prognose voor 2020 had ingetrokken. Fugro moet op zoek naar financiering, aldus analisten bij KBC.

Tankopslagbedrijf Vopak verloor 4,9%, Flow Traders raakte 2,2% kwijt.

Vastgoedfonds Wereldhave herstelde van verliezen met 13,5% toename.