AEX wint, belegger positief bij uitval dividend financials

De AEX stond om 13 uur 2,6% hoger op 483,8 punten. De AMX steeg 3,1% naar 661,1 punten.

De overige Europese beurzen kwamen ook sterk uit de startblokken. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 2,4%, 3,8% en 3,2%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 3,6% tot 4% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de verliezen van 1,5% tot 1,7% op vrijdag.

Marktvorsers zijn voorzichtig. „We zitten nog duidelijk in een fase van paniek”, zegt Alex Morozov, hoofd Europese aandelenresearch bij marktonderzoeker Morningstar.

Afname groei sterfgevallen

Beleggers trokken zich wel op aan de lichte daling van het aantal sterfgevallen in New York door het coronavirus op zondag. In reactie hierop sprak de Amerikaanse president Trump de hoop uit dat het virus een afvlakking laat zien in sommige brandhaarden in het land. Daarnaast nam het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in Spanje en Italië af.

Beleggers waren in afwachting van nieuws over de online vergadering door de belangrijkste olieproducerende landen. Volgens Reuters vindt deze op woensdag of donderdag plaats, nadat Trump eerder op vandaag had gemikt. Hoop dat de landen zullen besluiten de productie te verminderen, deed de olieprijzen eind vorige week fors opveren.

Brentolie (+9%) noteerde $32,60 per vat. De euro kroop onder de $1,09. Goud steeg 1,1%, bitcoin (+5%) kwam boven $7000. De Nederlandse Staat haalde een zes maands obligigatie tegen -0,48% voor €1,95 miljard.

Arcelor leidt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging staalmaker ArcelorMittal met 10,2% winst aan kop. De toeleverancier aan de chipsector ASMI volgde met een plus van 9% aan kop. Het laat zijn ava gaan.

Financial ING pluste met 8%. Jefferies verlaagde evenwel het koersdoel. En bij ABN Amro (+6,9%) sneed Jefferies het koersdoel in tweeën, van €17,50 naar €8,40.

Verzekeraars ASR, Aegon en NN Group - dat zijn dividend uitstelde - wonnen respectievelijk 2,9%, 5,6% en 3,g%, na hun besluit voorlopig geen dividend uit te keren. De verzekeraars gingen vrijdag nog onderuit, nadat De Nederlandsche Bank tot het uitstel van dividend opriep.

Dat was een ’verkeerd’ signaal, aldus ING maandag. Door te zeggen dat verzekeraars geen dividend mogen uitkeren geven ze aan dat de normale Solvency II-buffers niet voldoende zouden zijn als er een grote schok komt, aldus de analist.

Uitzendorganisatie Randstad boekte een vooruitgang van 7%.

Adyen steeg 5%, na door Jefferies op de kooplijst te zijn geplaatst. De Amerikaanse zakenbank hanteert een koersdoel van €882 voor de betalingsverwerker.

Bij de middelgrote fondsen stonden PostNL met 8,6% winst bovenin. Roestvrijstaalbedrijf Aperam volgde met 8% oploop nadat Keplever Chevreux het op zijn kooplijst plaatste, en bouwer BAM boekte 8% winst.

Fugro won 5%, hoewel de bodemonderzoeker vanwege de coronacrisis zijn prognose voor 2020 heeft ingetrokken. De bodemonderzoeker moet op zoek naar financiering, aldus analisten bij KBC. Tankopslagbedrijf Vopak verloor 1,4%, Flow Traders raakte 2,2% kwijt.

AMG, leverancier van industriële metalen, herstelde bij de smallcaps met 10% winst. Fietsenmaker Accell steeg 8%.