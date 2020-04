AEX wint stevig na glimpje coronahoop

De AEX stond om tien uur 3,3% hoger op 487 punten. De AMX steeg 3,7% naar 664,6 punten.

De overige Europese beurzen kwamen ook sterk uit de startblokken. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 2,4%, 3,8% en 3,2%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 4% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de verliezen van 1,5% tot 1,7% op vrijdag.

Beleggers trokken zich op aan de lichte daling van het aantal sterfgevallen in New York door het coronavirus op zondag. In reactie hierop sprak de Amerikaanse president Donald Trump de hoop uit dat het virus een afvlakking laat zien in sommige brandhaarden in het land. Daarnaast nam het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in Spanje en Italië af.

Beleggers waren voorts in afwachting van meer nieuws over de online vergadering door de belangrijkste olieproducerende landen. Volgens persbureau Reuters vindt deze op woensdag of donderdag plaats, nadat Trump eerder op vandaag had gemikt. Hoop dat de landen zullen besluiten de productie te verminderen, deed de olieprijzen eind vorige week fors opveren.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een plus van 9,6% aan kop. Uitzendorganisatie Randstad volgde met een vooruitgang van 8,5%.

ASR, Aegon en NN Group wonnen respectievelijk 4,1%, 3,6% en 2,3%, na hun besluit voorlopig geen dividend uit te keren. De verzekeraars gingen vrijdag nog onderuit, nadat De Nederlandsche Bank hiertoe opriep.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent OCI en industrieel bedrijf Aalberts met plussen van 9,2% en 8,9% bovenaan.

Fugro won 5%, hoewel de bodemonderzoeker vanwege de coronacrisis zijn prognose voor 2020 heeft ingetrokken.