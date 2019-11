Miljoenenboete ABN Amro wegens niet melden voorkennis

Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten donderdag. De toezichthouder verwijt de bank bepaalde informatie niet tijdig openbaar gemaakt te hebben.

Het gaat om een artikel van Het Financieele Dagblad uit juli 2016, over het vertrek van toenmalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm. De bank bleek toen al een heel eind op dreef te zijn met het zoeken naar een opvolger, maar kwam pas veel later met informatie naar buiten.

„Deze informatie betrof voorwetenschap, die ABN AMRO na het verschijnen van het FD-artikel openbaar had moeten maken”, aldus de financiële waakhond.

Een woordvoerder van ABN AMRO laat weten dat de bank kennis heeft genomen van de boete. Het financiële concern bestudeert het besluit van de toezichthouder nog.

NRC meldde daarnaast woensdagavond dat ABN Amro bij het samengaan met Fortis in 2010 heeft nagelaten om haar ruim vijf miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld en ingedeeld in de laagste risicocategorie.