'Damrak doet stap terug na recente opleving'

Na de recente optimistische signalen over een mogelijke afvlakking van het coronavirus lijkt de aandacht van beleggers weer te verschuiven naar de negatieve economische impact van de pandemie.

De ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde Eurogroep, hebben na lang overleg geen akkoord bereikt over een economisch steunpakket van 540 miljard euro in verband met de coronacrisis. Vooral Nederland en Italië willen niet wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

Op het Damrak staat ArcelorMittal in de schijnwerpers. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietstatus van het staalconcern verlaagd naar junk vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat er volgens Fitch aanzienlijke risico's zijn verbonden aan de mate waarin het bedrijf aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Heineken trekt vanwege de coronacrisis zijn verwachtingen voor 2020 in. De brouwer denkt dat het biervolume in het eerste kwartaal met 2 procent is gedaald en verwacht dat de impact in het lopende kwartaal groter zal worden. Ook volgens informatieleverancier RELX is momenteel onmogelijk om met een prognose voor dit jaar te komen.

Ahold Delhaize liet weten een flinke omzetstijging te voorzien in het eerste kwartaal dankzij het massale gehamster door de coronapandemie. Volgens een nieuwe prognose is de omzet van het supermarktconcern waarschijnlijk met 15 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ook voor de winst ziet het beeld er goed uit.

Unibail-Rodamco-Westfield maakte bekend dat de top en het hogere management van winkelvastgoedbedrijf vanwege de coronacrisis salaris zullen inleveren.Vastgoedfonds Wereldhave kondigde daarnaast aan het slotdividend over 2019 en het interim-dividend over 2020 niet uit te keren.

BAM Construct UK zet vanwege de virusuitbraak meer dan 400 medewerkers op straat. Het bestuur en het hogere management van de Britse dochter van bouwconcern BAM heeft daarnaast besloten om voorlopig genoegen te nemen met minder salaris.

Ook pigmentproducent Holland Colours is niet immuun voor de coronacrisis. Het bedrijf zegt in een verklaring mindere prestaties te verwachten bij zijn bouw- en constructiedivisie. Ook bij Coatings wordt een daling verwacht.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0883 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 6,2 procent tot 25,10 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 32,78 dollar per vat.