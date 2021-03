Deal voor financiële diensten Britten met EU

Op enkele formele stappen na is de deal rond, aldus het Britse ministerie van Financiën vrijdag.

De aanzet tot afspraken was nodig na de Brexit, waarbij de Britten zich eind vorig jaar hadden afgescheiden van de Europese Unie. Daarmee werd de City van Londen als financieel centrum afgesneden van het vasteland.

Bekijk ook: Amsterdam nummer 1 in handel door Brexit

Anticiperend op het vertrek, verhuisde een aantal Britse bedrijven naar Amsterdam en andere Europese financiële centra.

Geen automatisme

Een afspraak is nu dat het goed te keuren memorandum of understanding over de regels voor banken, verzekeraars en andere financiële diensten niet automatisch zal leiden tot toegang tot de Europese financiële markt voor Britse bedrijven.

Wel zal het transacties voor Britse en Europese bedrijven makkelijker moeten gaan maken.

Deze overeenkomst is vergelijkbaar met wat het Europese blok al heeft met de Verenigde Staten heeft afgesproken, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten van financiële toezichthouders.

Tot dusverre heeft Brussel geweigerd om financiële bedrijven uit Groot-Brittannië op lange termijn de directe toegang te verlenen. Het benadrukte volgens Reuters dat het daarmee nog geen haast mee maakt.

De aankondiging werd wel als gunstig ervaren in de financiële wereld: eenvoudiger transacties lijken nabij.