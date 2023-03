ACM: geen woekerwinsten bij drie grootste energiebedrijven

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG (ANP) - De energiebedrijven Eneco, Essent en Vattenfall maken geen woekerwinsten dankzij de energiecrisis, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarover was vrees in onder meer de Tweede Kamer, maar de toezichthouder concludeert op basis van eigen onderzoek dat de winsten niet hoger zijn dan in vorige jaren. Het gaat om winsten van tussen de 0 en 5 procent van de omzet, wat jaarlijks neerkomt op „enkele tientjes” winst per huishouden.