Wall Street onderuit door coronavrees

De Dow Jones-index sloot 6,9% lager. Technologiebeurs Nasdaq kelderde 5,3%. De breed samengestelde S&P 500-index ging 5,9% onderuit.

In de VS is bij meer dan twee miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen dagen weer gestegen, nadat in voorgaande weken sprake was van een afname. Dat zou deels komen doordat er meer wordt getest, maar ook doordat de maatregelen zijn versoepeld en mensen weer op meerdere plekken komen. De kans om het virus op te lopen, neemt daardoor toe.

Luchtvaartaandelen stonden daardoor onder druk. Delta Air Lines dook 14% omlaag, terwijl United Airlines 16,1% verloor.

WW-aanvragen

Er zijn ook weer nieuwe cijfers over de WW-aanvragen gekomen. Nog eens ruim 1,5 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Vanwege de coronacrisis hebben afgelopen weken in totaal al ruim veertig miljoen Amerikanen een beroep gedaan op het vangnet.

De voorzichtige woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell dreunden ook nog na op Wall Street. De centrale bankier waarschuwde woensdag dat de Amerikaanse economie nog een lange weg te gaan heeft om uit de coronacrisis te komen. De korte rente in de VS blijft daarom tot in de loop van 2022 dichtbij 0%.

Grubhub en Ford

Maaltijdbestelbedrijf Grubhub was de smaakmaker op Wall Street met een koerssprong van 4,7% naar $61,81. Just Eat Takeaway, het Nederlands-Britse moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, koopt zijn Amerikaanse branchegenoot voor omgerekend ruim €5 miljard. Grubhub ging trouwens in 2014 naar Wall Street tegen een koers van $26.

Verder roept Ford (-9,8%) in de VS ruim 2,2 miljoen auto’s terug naar de garage wegens een mogelijk defect in het slot van de deuren. Het gaat om voertuigen die eerder ook al eens bij een zogeheten recall betrokken waren.

Amazon

Ook Amazon (-3,4%) weet de aandacht op zich gericht. De Europese Commissie is naar verluidt van plan formele aanklachten wegens concurrentievervalsing in te dienen tegen de webwinkelreus. Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun waren verkopen. Het Amerikaanse bedrijf wordt ervan beticht data te verzamelen van die ondernemers, die vervolgens worden gebruikt om te kunnen concurreren met diezelfde verkopers.

Apple

Apple werd 4,8% afgewaardeerd. De techgigant belooft meer zaken te gaan doen met leveranciers die een zwarte eigenaar hebben als onderdeel van een stappenplan om gelijkheid te bevorderen. Het bedrijf stelt in totaal $100 miljoen beschikbaar in deze strijd. Apple zal zijn zakenpartners er ook van proberen te overtuigen om meer diversiteit aan de top te realiseren.