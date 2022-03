Wie draait op voor rekening van prijsexplosie in supermarkt?

Financieel

Supermarkt alsmaar duurder: ‘Dit is nog maar het begin’

Wie denkt dat het plafond is bereikt in de supermarkt of aan de pomp heeft het mis. Het is wachten tot de volgende prijsstijgingen worden doorgevoerd, zegt Martin Visser in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen. ,,Niet de consument, maar het bedrijfsleven vangt op dit moment de grootste klapp...