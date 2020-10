Behulpzame schoonvader kost man zijn verzekering

Niet de Apple Watch uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

Amsterdam - Iets wat al kapot is, kun je niet nogmaals claimen bij de verzekering. Een schoonvader wilde de schade vergoeden van het gebroken glas van de Apple Watch die hij per ongeluk van tafel had gegooid en klopte aan bij zijn aansprakelijkheidsverzekering. Maar het horloge was al kapot, en de schoonzoon had al geld gekregen van de reisverzekering.