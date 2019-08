’Disney blies jarenlang omzet op’

De klokkenluider, Sandra Kuba, was als accountant in dienst van de onderneming. Zij werd in 2017 ontslagen na 18 jaar voor Disney te hebben gewerkt. Ze beweert onder meer dat financieel medewerkers van pretparken en resorts stelselmatig inkomsten overdreven. Er zouden ook tekortkomingen in de boekhoudsoftware zijn, waardoor manipulaties onopgemerkt bleven. In boekjaar 2008-2009 zouden de opbrengsten van Disney mogelijk met maar liefst 6 miljard dollar zijn overschat.

Kuba zou bij de SEC hebben aangeklopt, omdat haar opmerkingen binnen Disney geen gehoor vonden. Een paar weken na haar eerste bezoek werd ze door Disney de laan uit gestuurd. Een woordvoerder van de SEC wilde niet tegen Marketwatch reageren. Disney ontkende de beschuldigingen.