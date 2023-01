’Russisch vlees zet McDonald’s aan tot vertrek uit Kazachstan’

Hoewel Kazachse bedrijven niet onder de internationale sancties tegen Moskou vallen, verbood McDonald’s volgens de bronnen eerder zijn lokale franchisenemer om vlees van Russische leveranciers te kopen. Hierdoor ontstonden er eerder al bevoorradingsproblemen.

Hamburgers

TOO Food Solutions KZ besloot daarom in november om de meer dan twintig McDonald’s-restaurants die het in bezit heeft voorlopig te sluiten. Het Kazachse bedrijf zou er niet in zijn geslaagd om bij een niet-Russische leverancier aan hamburgers te komen zonder opeens met veel hogere kosten te maken te krijgen.

De maker van de Big Mac en de McFlurry zit pas zo’n zes jaar in Kazachstan. Vanwege de oorlog in Oekraïne kondigde McDonald’s in mei vorig jaar al zijn vertrek aan uit Rusland waar de keten zo’n 850 vestigingen telde. Die stap had een grote symbolische waarde. McDonald’s opende meer dan dertig jaar geleden in de nadagen van de Sovjet-Unie voor het eerst de deuren in het land. Toen stonden er lange rijen met Russen die op dat moment voor het eerst de kans kregen om de burgers en friet van het westerse bedrijf uit te proberen.