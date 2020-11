Dalende rente en zwak beursklimaat zitten pensioenfondsen dwars

Bekijk ook: Pensioenkorting blijft rondspoken door te traag herstel

De gemiddelde dekkingsgraad, de graadmeter van de financiële gesteldheid van een pensioenfonds, daalde met een procentpunt naar 94% van 95%. Dit komt door de dalende rente en een verslechtering van de situatie op de beurs.

Gemiddeld gezien ligt de dekkingsgraad boven de kortingsgrens, die tijdelijk is aangepast naar 90%. Grote pensioenfondsen, zoals ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW, zitten daar nog onder. De kortingsdreiging is dus niet voor alle fondsen afgewend.

Aon merkt op dat de kortingsgrens normaal gesproken 104% bedraagt en dat het nog maar de vraag is of er niet vaker gekort zal moeten worden in de toekomst. „Met een gemiddelde dekkingsgraad van 94% zitten fondsen gemiddeld nog fors onder de benodigde 104%.”