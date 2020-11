Fed: voor snel herstel in VS meer overheidsgeld nodig

Powell zei dat hij voorlopig blijft doen wat hij kan. In het geval van de Fed is dat schuldpapier blijven kopen en de rente op het huidige niveau van 0 tot 0,25% houden.

Want ook al herstelde de Amerikaanse economie de afgelopen maanden, de werkgelegenheid en economische activiteit onder het niveau van begin dit jaar.

„Meer steun is echt nodig”, zei Powell. Het eerdere steunpakket was volgens hem essentieel voor het economisch herstel van de afgelopen maanden. Sindsdien kunnen de Republikeinen en de Democraten het maar niet eens worden over nieuwe maatregelen.

Volgens Powell was het herstel na de eerste golf sterker dan verwacht, omdat de verschillende overheidsinstellingen samenwerkten. „De gezondheidszorg kan maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan. Overheidssteun vervangt het inkomen van mensen die buiten hun schuld om hun baan zijn kwijtgeraakt. En wij als centrale bank kunnen voor financiële stabiliteit zorgen en de vraag naar leningen in stand te houden door de rente te verlagen.”

"Wij bieden goedkope leningen aan. Maar een lening die iemand niet kan terugbetalen, is niet de oplossing"

Tegelijkertijd kan de economie in een dubbele dip terechtkomen als er een tweede golf losbarst. Denktank Economic Policy Institute waarschuwde in de zomer al dat 5,3 miljoen Amerikanen volgend jaar werkloos is als er geen nieuw steunpakket vanuit de overheid komt.

De vraag is wel hoeveel de Fed nog kan doen. De rente, die nu op een bandbreedte van 0 tot 0,25% ligt, kan niet verder omlaag aangezien de centrale bank geen voorstander is van negatieve rente.

Powell herhaalde donderdagavond nog maar eens dat de Fed alleen geld kan uitlenen, en dat het Congres als enige geld kan uitdelen. Powell: „Wij bieden goedkope leningen aan. Maar een lening die iemand niet kan terugbetalen, is niet de oplossing. Daarom is er ook ruim begrotingsbeleid nodig.”

Hoeveel steun er komt, hangt ook af van de verkiezingsuitkomst. Wordt Joe Biden president, dan treft hij een Republikeins Senaat, die al te grote overheidsuitgaven zal proberen te blokkeren.