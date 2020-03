Grillig Wall Street leeft weer op door Trump

Wall Street kijkt weer voorzichtig omhoog. Ⓒ REUTERS

New York - Na een tussentijdse afkoeling wisten de aandelenbeurzen in de VS het herstel dinsdag weer te hervatten. De aangewakkerde hoop op stimuleringsmaatregelen van president Donald Trump om de economie te ondersteunen gaf beleggers de aanzet om terug in de markten te stappen.