Trump helpt Wall Street bij flink herstel

Wall Street kijkt weer voorzichtig omhoog. Ⓒ REUTERS

New York - De aandelenbeurzen in New York kwamen dinsdag met forse winsten uit de startblokken. Daarmee komt er enig herstel na een van de zwaarste beursdagen sinds de financiële crisis in 2008. Het sentiment verbeterde nadat president Donald Trump maatregelen beloofde om de economie te ondersteunen. Daarnaast krabbelden de ingeklapte olieprijzen weer op.