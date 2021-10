’Woning trekt nu twee keer zoveel kopers als een jaar eerder’

Dat blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van huizenplatform Funda, onderdeel van makelaarsvereniging NVM. De concurrentie per woning steeg in dat kwartaal met 8,3% en is daarmee gemiddeld genomen verdubbeld in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020.

Bekijk ook: Koper vist op Funda vaker achter het net door databank makelaars

Vooral in Noord-Holland is de concurrentie groot: hier is het aantal kijkers voor een huis meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Ook in Flevoland, Zuid-Holland, Groningen en Utrecht is de concurrentie groot. In Zeeland en Overijssel valt het relatief mee.

Prijzen lopen hard op en de woningmarkt raakt meer en meer op slot. Wie een huis wil kopen, heeft er al steeds minder vertrouwen in dat dit lukt. Dat zorgt ervoor dat kopers afhaken. Zij zetten hun plannen even in de ijskast.

Vertrouwen weg

Maar ook verkopers verliezen wat van hun vertrouwen, blijkt uit de Funda-index. Consumenten vrezen minder aanbod, hogere rentes en minder aantrekkelijke verkoopprijzen.

Vrijwel iedereen vindt dat de overheid meer zou moeten doen om de huizenmarkt uit het slop te trekken, blijkt uit de enquête. Liefst 90% van de mensen die willen huren en 86% van de mensen die willen kopen, vindt dat er te weinig aandacht en geld voor is.