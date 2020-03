Bill Gates verlaat directie Microsoft

Gates, die volgens schattingen goed zou zijn voor een vermogen van $100 miljard, wil meer tijd gaan besteden aan het liefdadigheidswerk.

Gates was ceo van Microsoft tot 2008, maar bleef nog wel een tijd lid van de directie van het bedrijf als chairman. In 2014 deed hij nog een stap terug en nam hij binnen de directie de rol aan van ’technolgie adviseur’ van de nieuwe ceo Satya Nadella. Gates blijft als technologie adviseur aan Microsoft verbonden, maar niet langer als lid van de directie, meldt het persbericht.

Gates stond met de ontwikkeling van MS-DOS en het Windows-besturingssysteem aan de basis van de personal computer revolutie in de jaren tachtig. In die rol was Gates was lang een van de bekendste ceo’s ter wereld, en tevens jarenlang de rijkste persoon op aarde dankzij het enorme succes van de software van Microsoft.