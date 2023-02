’Cyberpolissen gewild maar lastig te vergelijken’

Steeds meer Nederlandse bedrijven en consumenten sluiten verzekeringen af die het risico op schade door cybercriminelen afdekken. De markt voor deze polissen is in 2021 gegroeid naar €36 miljoen. De vraag hiernaar zal de komende jaren naar verwachting alleen maar groter worden.

Maar volgens de AFM zijn cyberverzekeringen moeilijk met elkaar te vergelijken. Verzekeraars hanteren namelijk verschillende definities van wat zij onder een ’cyberincident’ verstaan. De ene polis dekt daardoor alleen aanvallen van hackers, terwijl andere verzekeringen ook schade door menselijke fouten of programmeerfouten vergoeden. Ook de definities van ’computernetwerk’ of ’infrastructuur’ kunnen verschillend zijn.

Oorlogsdaad

De AFM staat tevens stil bij schade door oorlog die door veel verzekeraars wordt uitgesloten. Maar sinds de oorlog in Oekraïne kan het moeilijk zijn om vast te stellen of het bij een cyberaanval ook om een oorlogsdaad gaat. „Niet in alle voorwaarden wordt duidelijk gemaakt op welke bronnen de verzekeraar zich baseert om een cyberincident als oorlogsdaad te categoriseren”, stelt de AFM. De toezichthouder roept verzekeringsmaatschappijen op cyberpolissen beter vergelijkbaar, minder complex en transparanter te maken.