Gasinstallatie Zuidbroek na vertraging in oktober open

De eerste compressoren zijn getest. De installatie, waaraan afgelopen maanden door vijfhonderd werknemers versneld werd gewerkt, was broodnodig vorig jaar in de energiecrisis, toen Russisch gas weg viel en ook het Groningse gasveld stilaan op de waakvlam ging.

Volgens Gasunie levert de stikstoffabriek de kwaliteit van Gronings gas nadat het uit Noorwegen geïmporteerde aardgas en het vloeibaar gemaakte gas (lng) wordt bewerkt.

Aannemers ondervonden sinds begin 2020 doorlopend problemen met de bouw van de Zuidbroek-installatie met acht compressoren. Die fabriek, met ook koelwater- en instrumentenluchtsystemen, moest in april vorig jaar zijn opgeleverd.

Het uitstel leidde tot rechtszaken van de hoofdaannemer, Air Products, in een al langer lopend conflict met Ballast Nedam, die er als onderaannemer werkte. Een aannemer verdween uit het project. Na overleg met Gasunie werd vorig jaar tot versnelling van de bouw besloten. Door de vertraging kwam druk op het kabinet om het Groningse gasveld verder open te stellen richting de winter.

Laatste tests

Air Products stelt nu de fabriek per 1 oktober operationeel te krijgen. ,,Het gaat om de laatste tests, in oktober moet de eerste stikstof afgeleverd worden", aldus de woordvoerder van Gasunie. De installatie, die drie onderdelen kent die Air Products in fasen in gebruik neemt in oktober, onttrekt stikstof aan de buitenlucht. De stikstof wordt tot -180 graden Celsius afgekoeld en in Zuidbroek verwerkt voor het gas dat Gasunie naar klanten transporteert.