Column: Apple zet Intel voor schut

Tim Cook van Apple keihard voorbij aan chipmaker Intel. Ⓒ FOTO AFP

Apple introduceerde vorige maand de M1, een instapmodelprocessor die Intel op termijn overbodig moet maken. De M1 is erg goed, maar nog geen maand later blijkt dat Apple al in het voorjaar met een nieuwe chip komt die beter is dan Intels topmodel. Staat de toekomst van Intel op de tocht?