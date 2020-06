Klussers helpen Hornbach aan knallende omzet

Hoewel internationaal bijna de helft van de doe-het-zelfzaken tijdelijk gesloten waren in verband met coronamaatregelen steeg de omzet met 17,8 procent. De vijftien Nederlandse vestigingen bleven wel open en hebben samen met onlineverkopen sterk bijgedragen aan de groei.

„Het was een bijzonder eerste kwartaal”, vertelt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Bouwmarkt Nederland. „Twee weken na aanvang voerden we de eerste maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten in. Dat betekende onder andere beperkte openingstijden en regulering van bezoekersaantallen. Ook riepen we iedereen op om zo veel mogelijk thuis te blijven.”

Gericht inkopen

Klusketens, waaronder dus Hornbach, lijken volop te profiteren van de coronacrisis doordat veel mensen die noodgedwongen thuis bleven, klussen in huis oppakten. Hornbach merkte vooral dat klanten heel functioneel hun inkopen kwamen doen en goed voorbereid waren.

Sinds 6 mei zijn alle 160 filialen van Hornbach weer geopend. De directie ziet voor de komende maanden nog wel veel economische risico’s, die een negatief effect op de omzet- en winstontwikkeling kunnen hebben. In Nederland gaat op 6 juli bij de vestiging in Nieuwegein een drive-in voor consumenten en professionals open. In het najaar van 2021 gaan naar verwachting de deuren van de zestiende locatie in Nederland open. Het gaat om een winkel in Apeldoorn.