BAM krijgt dreun op hogere beurs

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 561,7 punten. Op deze laatste dag van het tweede kwartaal stevent de beursgraadmeter af op een winst van ruim 15%. De AMX steeg vanochtend 0,7% naar 753,1 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%), Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,1%) lieten een verdeeld beeld zien.

Elders zaten de aandelenmarkten overwegend in de lift. De Japanse beurs eindigde vanochtend 1,3% in de plus, waardoor de kwartaalwinst voor de Nikkei-index uitkwam op 18%. De Amerikaanse beurzen sloten maandagavond 1,2% tot 2,3% hoger. De Dow Jones-index opent vanmiddag naar verwachting 0,4% in het rood. Voor technologiebeurs Nasdaq wordt vlakke opening voorzien.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek vandaag trouwens dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in juni sterker is toegenomen dan verwacht. Ook de Chinese dienstensector groeide in juni harder dan verwacht. Een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het ergste van de coronapandemie nog moet komen zorgd wel voor terughoudendheid op de beursvloeren. Ook de omstreden veiligheidswet voor Hongkong die werd aangenomen in het Chinese parlement gaf beleggers bepaald geen goed gevoel.

In de AEX was Prosus de koploper met een plus van 3,7%. De techinvesteerder behaalde in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar een hogere winst en omzet. Topman Bob van Dijk verklaarde er vertrouwen in te hebben dat Prosus goed uit de coronacrisis zal komen en dat waarschijnlijk zal worden geprofiteerd van de verder toenemende ecommerce in de wereld.

Chipmachinefabrikanten ASMI (+3,7%) en ASML (+1,3%) profiteerden van positief prognoses van de Amerikaanse chipbedrijven Micron en Xilinx. Zij gaven aan dat de vraag naar chips herstel laat zien. Zorgtechnologieconcern Philips werd 2,6% meer waard.

Royal Dutch Shell (-2%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De onderneming waarschuwde veel minder olie en gas te hebben verkocht in het tweede kwartaal. Het energieconcern schrijft door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie tussen de $15 en 22 miljard af op de waarde van zijn bezittingen.

Informatieleverancier Relx zakte 1,8%. Verzekeraar Aegon stond 1,2% in de min.

In de AMX voerde Basic-Fit de winnaars aan met een koerssprong van 6,2%. De sportschoolketen werd door Morgan Stanley op de kooplijst gezet, inclusief een koersdoel van €30. Volgens de zakenbank zullen de inkomsten van het bedrijf sneller herstellen naar het niveau van voor de coronacrisis dan bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast is Morgan Stanley te spreken over de schaalgrootte van Basic-Fit, zijn netwerk van sportscholen op goede locaties, lage kosten en een solide liquiditeitspositie.

PostNL (+5,7%) was eveneens in trek bij de middelgrote fondsen. Chiptoeleverancier Besi pluste 4,2%.

BAM (-4,3%) stond juist onderaan in de AMX. Het bouwconcern is tot een schikking gekomen met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in 2009. Daarbij stortte destijds het stadsarchief in. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van €40 miljoen als buitengewone last nemen. Analisten van KBC Securities spraken van „een negatieve verrassing”.

De lokaal genoteerde DGB Group ging 2,5% omhoog. Het softwarebedrijf voor de veeteeltsector komt waarschijnlijk in handen van Majka Investments. De twee partijen hebben een voorwaardelijk akkoord bereikt over de verkoop van DGB. Voor 17 juli verwachten de partijen overeenstemming te bereiken over definitieve voorwaarden van de transactie. Met de deal komt er een prijskaartje aan DGB te hangen van ruim €14,7 miljoen. Dat komt neer op €0,62 per aandeel DGB. Bij de afronding van de transactie verdwijnt het bedrijf van de beurs.

Geven goud en bitcoin bescherming in grillige beurstijden? Kijk donderdag naar het DFT Seminar.